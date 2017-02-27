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В Псковской области отменены карантинные мероприятия по гриппу : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В Псковской области отменены карантинные мероприятия по гриппу

28.02.2017 12:07 ПЛН, Псков

В Псковской области отменены карантинные мероприятия по гриппу. Соответствующее предписание 27 февраля вынес руководитель ТУ Роспотренадзора по Псковской области Александр Нестерук.

Решение принято в связи с тем, что в период с 20 по 26 февраля уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории региона установился на 3,4% ниже порогового значения.

Предписание отменяет с 27 февраля ограничительные мероприятия по гриппу, веденные предписанием главного санитарного врача Псковской области от 6 февраля. Главе администрации Пскова Игорю Калашникову, председателю Госкомитета по здравоохранению Игорю Потапову и начальнику управления образования Пскова Игорю Прокофьеву надлежит отменить ограничительные мероприятия с 27 числа. 

Источник: Псковская Лента Новостей


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