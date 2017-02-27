Всемирный день иммунитета отметят в Пскове 1 марта

1 марта с 14.00 до 15.00 в Псковской городской поликлинике №3 по адресу: ул. Индустриальная, 8 состоится акция, приуроченная ко Всемирному дню иммунитета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, ежегодно, с 2002 года, по инициативе Всемирной организации здравоохранения, 1 марта отмечается Всемирный день иммунитета. Неслучайно мировое медицинское сообщество призвало отмечать эту дату в первый весенний день. За зиму организм ослабевает, из-за частых простуд, отсутствия нужного количества витаминов в рационе питания. Всемирный день иммунитета - это возможность подчеркнуть важность и значимость здорового образа жизни, сохранения главного ресурса человечества - здоровья. Здоровый иммунитет позволяет человеку избежать большинства заболеваний, прожить здоровую и полноценную жизнь.

В этот день во многих городах России проходят профилактические акции, которые направлены на изменение образа жизни и формировании мотивации у населения Псковской области к сохранению собственного здоровья. В медицинских учреждениях проходят профилактические беседы.

Цель акции - привлечение внимания населения Пскова к проблемам, связанным с распространенностью иммунных заболеваний, с сохранением и укреплением иммунитета в целом, пропаганда здорового образа жизни.

Участниками акции выступают волонтеры областной школы ЗОЖ, население Пскова, специалисты кабинета медицинской профилактики ГБУЗ «Псковская городская поликлиника».

В ходе акции будет проведено анкетирование о составляющих здорового образа жизни. Все желающие смогут измерить АД и посчитать ИМТ, получить информацию о мерах профилактики факторов риска различных заболеваний. Участникам акции будут предоставлены информационные материалы.

Источник: Псковская Лента Новостей