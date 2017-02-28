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Выездную флюорографию смогут сделать жители Пскова 6 и 7 марта
01.03.2017 16:55 ПЛН, Псков
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает жителей Пскова на выездную флюорографию легких. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации учреждения, специальный автобус с необходимым оборудованием 6 марта будет работать по адресу: Сиреневый бульвар, 9 с 9.00 до 12.00.
7 марта флюорографию в передвижном пункте можно сделать в это же время на ул. Алехина, 10.
Флюорография проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис.
Справки по телефону 53-62-14 (отделение профилактики).
Источник: Псковская Лента Новостей
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