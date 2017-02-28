Выездную флюорографию смогут сделать жители Пскова 6 и 7 марта

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает жителей Пскова на выездную флюорографию легких. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации учреждения, специальный автобус с необходимым оборудованием 6 марта будет работать по адресу: Сиреневый бульвар, 9 с 9.00 до 12.00.

7 марта флюорографию в передвижном пункте можно сделать в это же время на ул. Алехина, 10.

Флюорография проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис.

Справки по телефону 53-62-14 (отделение профилактики).

Источник: Псковская Лента Новостей