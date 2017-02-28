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Об артериальной гипертонии расскажут псковичам в «Школе здоровья» Псковской городской поликлиники : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Об артериальной гипертонии расскажут псковичам в «Школе здоровья» Псковской городской поликлиники

01.03.2017 18:43 ПЛН, Псков

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает всех желающих на очередное занятие в «Школе здоровья». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации учреждения, оно состоится 3 марта в конференц-зале на четвертом этаже поликлиники №3 (ул. Индустриальная, 8) и будет посвящено теме «Артериальная гипертония».

Начало в 14.00.

Артериальная гипертензия сегодня – одно из самых распространенных заболеваний, осложнения которого приводят к смерти пациентов. Статистика артериальной гипертензии по России показывает, что примерно у 40% женщин и 48% мужчин диагностируется повышение уровня артериального давления, при этом распространенность этой проблемы увеличивается. Основными причинами артериальной гипертензии являются неправильное питание, снижение уровня физической активности, избыточный вес, курение, постоянные стрессы.  

Источник: Псковская Лента Новостей


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