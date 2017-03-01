В РФ создадут регистр пациентов, нуждающихся в наркотических средствах

В России с 1 января 2018 года будет создан государственный регистр пациентов, которых для эффективного лечения необходимы препараты, имеющие в своем составе наркотические и психотропные вещества. Оценивать боль, испытываемую пациентом, будут по специальной шкале.

В среду вице-премьер Ольга Голодец дала соответствующее поручение главе Минздрава Веронике Скворцовой. Поручение было окончательно выработано после заседания Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве.

Предполагается, что Минздрав создаст модуль по диагностированию у пациента степени болевого синдрома, данные будут включены в структуру электронной карты, разработка которой сейчас ведется в ведомстве.

Шкала боли, по данным «Известий», уже разрабатывается в профильных ведомствах. Ожидается, что модуль после внесения в него данных о степени боли, испытываемой пациентом, сам выдаст рекомендацию о тех лекарствах, которые необходимы больному, включая даже дозировки и время приема.

Эксперты полагают, что введение шкалы боли является важной инициативой, которая, к тому же, позволит оценивать и ответственность самих врачей.

Источник: Псковская Лента Новостей