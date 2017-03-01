В Центре доктора Бубновского разработаны специальные предложения для женщин к 8 марта

С 6 по 11 марта в псковском представительстве Центра доктора Бубновского будут действовать специальные акции для прекрасной половины человечества в честь 8 марта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в эти дни женщинам можно будет приобрести карты на лечебные программы (12 занятий, 36 занятий и другие) со скидкой 10%, а также записаться и пройти консультацию врача-кинезитерапевта и врача ортопеда-травматолога со скидкой 50%.

«Мы хотим, чтобы все женщины оставались как можно дольше не только привлекательными, но также здоровыми и жизнерадостными, - отметила руководитель Центра доктора Бубновского Людмила Кочукова. - В эти весенние дни на особенных условиях предлагаем женщинам приобрести профилактические и лечебные программы по методике доктора Бубновского, при выполнении которых исчезают боли в спине и суставах, все женские болезни, зачастую появляющиеся из-за застойных явлений в организме».

Жить в движении, ежедневно выполняя правильные физические упражнения, - это тот постулат доктора Бубновского, о котором каждый должен всегда помнить.

Напомним, что метод доктора Бубновского - кинезитерапия - безоперационное лечение позвоночника и суставов с помощью правильных движений с использованием специальных лечебно-реабилитационных тренажеров. Врач составляет программу занятий, но главным действующим лицом является сам пациент, его внутренние резервы и большое желание выздороветь.

Методике Бубновского подвластно лечение не только заболеваний опорно-двигательного аппарата, но и избавление от лекарств при ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, бронхиальной астме, сахарном диабете, простатите, аднексите.

http://www.bubnovsky.org/centers/pskov ; группа в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/clubbubnovskypskov. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: (8112) 797-003, адрес: Псков, Иркутский пер. 2., СРК «Простория», эл. почта: pskov@bubnovsky.org; сайт:; группа в соцсети «ВКонтакте»

Источник: Псковская Лента Новостей