«Супер фитнес» предлагает весенний абонемент со скидкой более 1700 рублей

Клуб «Супер фитнес» подготовил весеннее предложение для всех, кто желает быть в форме к лету. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, абонемент на 3 месяца «Весенний» можно приобрети со скидкой 1726 рублей.

«Все еще теряетесь в догадках, как угадать с подарком для жены, подруги, или, быть может, для себя любимой к 8 марта? Подарите красоту и здоровье - подарок, который никого не оставит равнодушным», - уверяют в клубе.

Фитнес-пакет на 3 месяца включает в себя:

безлимитные занятия фитнесом;

3 персональные тренировки с тренером;

50 минут загара;

составление индивидуального рациона питания.

До лета остается всего 90 дней - самое время начать готовить свою фигуру к пляжному сезону!

Приобрести пакет в клубе «Супер фитнес» можно с 6 по 8 марта по предварительной записи. Стоимость со скидкой – всего 5999 рублей. Бронирование по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-supe r.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_psk ov). Адрес клуба: Рижский пр., 16 , тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей