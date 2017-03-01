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«Супер фитнес» предлагает весенний абонемент со скидкой более 1700 рублей : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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«Супер фитнес» предлагает весенний абонемент со скидкой более 1700 рублей

02.03.2017 16:31 ПЛН, Псков

Клуб «Супер фитнес» подготовил весеннее предложение для всех, кто желает быть в форме к лету. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, абонемент на 3 месяца «Весенний» можно приобрети со скидкой 1726 рублей.

«Все еще теряетесь в догадках, как угадать с подарком для жены, подруги, или, быть может, для себя любимой к 8 марта? Подарите красоту и здоровье - подарок, который никого не оставит равнодушным», - уверяют в клубе.

Фитнес-пакет на 3 месяца включает в себя:

  • безлимитные занятия фитнесом;
  • 3 персональные тренировки с тренером;
  • 50 минут загара;
  • составление индивидуального рациона питания.

До лета остается всего 90 дней - самое время начать готовить свою фигуру к пляжному сезону!

Приобрести пакет в клубе «Супер фитнес» можно с 6 по 8 марта по предварительной записи. Стоимость со скидкой – всего 5999 рублей. Бронирование по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей


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