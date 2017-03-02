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В России пациенты получат лекарство от рака через три-четыре года : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В России пациенты получат лекарство от рака через три-четыре года

03.03.2017 08:35 ПЛН, Псков

Заместитель директора Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России по научной работе, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Андрей Симбирцев рассказал «Известиям» о том, что в институте завершаются доклинические испытания лекарства, которое может совершить революцию в онкологии.

«Наш препарат имеет рабочее название «Белок теплового шока» - по основному действующему веществу. Это молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия», - сказал Симбирцев.

По словам ученого, этот белок помогает клетке показывать свои опухолевые антигены иммунной системе и тем самым усиливает противоопухолевый иммунный ответ. Эксперименты показали, что в большинстве случаев курсовое введение разработанного препарата приводило к полному излечению даже на поздних стадиях. Принципиально новое средство против злокачественных опухолей было получено с помощью биотехнологий и космического эксперимента, который был проведен в 2015 году на МКС.

«Дело в том, что для рентгеноструктурного анализа действия белка необходимо сформировать из него сверхчистый кристалл. Однако в условиях земного притяжения получить его невозможно - белковые кристаллы растут неравномерно. Родилась идея вырастить кристаллы в космосе», - пояснил Симбирцев.

Ожидается, что новое лекарство с учетом финальной стадии доклинических исследований станет доступно пациентам через три-четыре года. Тем не менее этот вопрос целиком зависит от того, удастся ли ученым найти источник финансирования.

Источник: Псковская Лента Новостей


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