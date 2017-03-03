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На выездную флюорографию приглашают завтра жителей Пскова
05.03.2017 09:04 ПЛН, Псков
В целях раннего выявления туберкулеза 6 и 7 марта в Пскове будет проводиться выездная флюорография легких, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.
6 марта с 09.00 до 12.00 специальный автобус с необходимым оборудованием будет работать по адресу: Сиреневый бульвар, 9.
7 марта флюорографию в передвижном пункте можно сделать в это же время на ул. Алехина, 10.
Флюорография проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис.
Справки по телефону 53-62-14 (отделение профилактики).
Источник: Псковская Лента Новостей
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