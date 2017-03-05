Более 30 псковичей заказали карты со скидкой в «Супер фитнес»

Более 30 псковичей решили приобрести абонемент «Весенний» со скидкой в 1726 рублей в клубе «Супер фитнес». Как сообщили в фитнес-центре, для бронирования доступно еще 15 карт.

«Изначально мы не планировали продавать большое количество карт на таких условиях, хотели порадовать к 8 Марта тех, кто уже занимается в клубе. Но позже мы увидели, что данным предложением заинтересовались и те, кто еще не является нашими клиентами. Многие хотят приобрести выгодные абонементы в подарок близким людям. Поэтому мы решили увеличить количество карт со скидкой», - пояснили в клубе «Супер фитнес».

Фитнес-пакет «Весенний» на 3 месяца включает в себя:

- безлимитные занятия фитнесом

- 3 персональные тренировки с тренером

- 50 минут загара

- составление индивидуального рациона питания

- возможность «заморозки» до 2-х недель

Базовая цена такого пакета составляет 10725 рублей, но 6,7 и 8 марта по предварительной записи абонемент можно приобрести за 5999 руб. Бронируйте сразу по телефону: 56-60-80.

Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей