Терапевтическое отделение на Киселева, 8 заработало на полную мощность

Не прошло и двух месяцев с тех пор, как на улице Киселева, 8 в Пскове открылось терапевтическое отделение городской поликлиники, а оно уже заработало на полную мощность. В этом сегодня, 6 марта, смогли убедиться псковские журналисты, которым были продемонстрированы функциональные возможности нового подразделения. С работой терапевтического отделения представителей региональных СМИ познакомила главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная и старшая медсестра Нина Григорьева.

А началось знакомство с приятного события - региональное отделение Союза женщин России в рамках акции «Мир глазами женщин» передало в дар отделению 15 фотографий. 15 портретов женщин и девушек, которые в скором времени украсят стены отделения, выполнены фотохудожником Ириной Большаковой.

Галина Неваленная напомнила, что это вторая акция СЖР - подарок псковской городской поликлинике. Первая выставка «Я и моя Мама» постоянно размещена в поликлинике №3, в отделении гинекологии. Также она пожелала пациентам и всем жителям Пскова «здоровья, счастья, позитива, быть открытыми к добру и дарить добро, так как оно возвращается».

Руководитель регионального отделения СЖР Наталья Никифорова призвала к участию в акции «Мир глазами женщин» и других фотохудожников, тем более что поликлиник в городе много. Также организаторы выставки выразили надежду, что фотографии дадут импульс для того, чтобы пациенты были здоровы, поскольку без лечения души здоровья не добиться.

Напомним, новое отделение на Киселева создавалось с целью «оттянуть» на себя 8 - 10 тысяч пациентов и без того перегруженной второй поликлиники. Речь идет о сегменте псковичей, которые проживают в непосредственной близости от отделения на Киселева (ул. Конная, Пароменская, Ольгинская набережная, Красноармейская, Р. Люксембург, М. Горького, Петровская, Коммунальная, Киселева, Кузбасской дивизии).

В новом отделении выполнен хороший ремонт. Во всех помещениях - от фойе до кабинетов - светло и уютно. В коридорах установлены новые мягкие скамейки, на которых псковичи дожидаются своей очереди.

В регистратуре, помимо получения карточки и номерка к врачу, осуществляется выписка больничных листов.

Пациентов принимают пять участковых терапевтов. Из узких специалистов принимает только гинеколог. «Мы пришли к выводу, что пока этого достаточно. К другим узким специалистом пациенты могут записаться во вторую поликлинику», - пояснила Галина Неваленная.

В новом отделении имеются процедурный кабинет, лаборатория для забора анализов. Сюда недавно поступило новое оборудование - мочевой анализатор. Относительно небольшой по габаритам прибор стоит 70 тыс. рублей.

Новое оборудование - дефибриллятор и электроэнцефалограф - также приобретено для кабинета ЭКГ.

«Хотя новое отделение работает меньше двух месяцев, информация о его открытии распространилась среди горожан быстро. На него уже легла большая нагрузка, терапевты полностью загружены. И, судя по откликам пациентов, им новое отделение нравится», - пояснила Галина Неваленная.

Напомним, терапевты нового подразделения принимают по следующему расписанию:

Участковый терапевт Мизирова М.Ю.:

прием - нечетные числа: с 13.00 до 17.00

четные числа: с 8.00 до 12.00

Ол ьгинская наб ережная, 9, 11, 11 а; Конная 5, 6, 12; Красн оармейская, 1 (общ.); Конный пер еулок 7а; Р. Люксембург, 5, 6, 6а (част); М. Горького , 6, 16,18, 20/7, 24/7, 26 абв, 35, 39, 41/9, 43/8, 45, 47/9, 49; Красн оармейская, 6.

Участковый терапевт Купецкая И.Е.:

прием - нечетные числа: с 8.00 до 12.00

четные числа: с 13.00 до 17.00

Конная, 28, 30; М.Горького 4,4а ,6, 10/10, 14/6, 21, 25, 27, 29; Ольгин ская наб ережная , 3, 4, 4/1; Пароменская, 5, 8, 1, 14 аб, 15, 16, 16а, 17, 18, 18аб, 20, 20а, 24, 26, 28; Рижский проспект , 5а, 5/12, 14, 15, 19; Р. Люксембург, 19; Петровская, 20, 35, 37, 49; Петр овский пер еулок , 14, 16, 17, 19;

Участковый терапевт Герасенко М.А.:

прием ежедневно с 8.00 до 12.00

Коммунальная, 7, 9; Петровская, 6, 8, 8а, 12, 10а; ч/дом М. Горького, 5, 7, 9, 11, 13,15, 17, 19; Ольгинская наб ережная, 1, 1 а,б;

Участковый терапевт Прокофьева Н.Ф.:

прием - нечетные числа: с 13.00.до 17.00

четные числа: с 8.00 до 12.00

Народная, 1, 2, 4, 8, 8 а, 15,19, 21 а, 23/17; Береговая, М. Горького 2а, 2в; Киселева, 3, 5, 11, 13; Кузбасской див изии, 4, 6, 8, 12, 12 а; Ком мунальная, 15.

Участковый терапевт Дудукалов Ю.М. (прием ведет врач терапевт Герасенко М.А.):

прием ежедневно с 8.00 до 12.00

Коммунальная, 10, 11, 12, 14, 14 а, 16, 16 а; Петровская, 10, 29, 31; Киселева, 8, ч/д.; Пароменская, 19; Старокоммунальная.

График работы подразделения :

процедурный кабинет с 8.00 до 15.00,

массажный кабинет с 8.00 до 16.30.

Регистратура с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Гардероб с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Телефоны для справок: приемная главного врача: 53-49-42, поликлиника № 2: 56-78-15, 56-96-98, подразделение на ул. Киселева, 8: 29-83-60.

Источник: Псковская Лента Новостей