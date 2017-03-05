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Более половины россиян доверяют народной медицине : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Более половины россиян доверяют народной медицине

06.03.2017 13:17 ПЛН, Псков

Более половины россиян (52%) доверяют народной медицине. Доля скептиков увеличилась до 41% с 31% семь лет назад, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Две трети россиян (67%) в той или иной степени доверяют обычным врачам, менее трети (28%) - не доверяют; эти показатели не изменились с 2010 года - 67% и 30% соответственно, показал опрос, проведенный 17-20 февраля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ.

Восточной медицине россияне скорее не доверяют (52%), чем доверяют (30%), хотя с 2010 года сторонников этого направления стало больше (14%). Доверие гомеопатам держится примерно на одном уровне с 2010 года и сейчас составляет 16%. Не доверяют им 64% россиян (54% семь лет назад). Каждый пятый (20%) затруднился ответить.

Экстрасенсам доверяет каждый десятый респондент (9% против 6% в 2010 году), однако большинство все же не выказывает им доверия (81% против 77% ранее).

Источник: Псковская Лента Новостей


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