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По требованию прокуратуры отменен незаконный правовой акт о порядке направления жителей Псковской области для получения медпомощи за пределами региона : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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По требованию прокуратуры отменен незаконный правовой акт о порядке направления жителей Псковской области для получения медпомощи за пределами региона

07.03.2017 10:17 ПЛН, Псков

По требованию прокуратуры Псковской области отменен незаконный правовой акт, регламентировавший порядок направления жителей для получения специализированной медицинской помощи за пределами региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об оказании специализированной медицинской помощи.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что отдельные положения утвержденного совместным приказом Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Порядка направления жителей Псковской области для получения специализированной медицинской помощи за пределами Псковской области противоречили требованиям Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также ряду приказов Минздрава России.

В частности, Порядок нарушал установленную компетенцию лечащих врачей, вводил не предусмотренную законодательством форму контроля за деятельностью медицинских организаций по определению оснований для оказания специализированной медицинской помощи, ограничивая тем самым доступность специализированной медицинской помощи населению Псковской области.

В этой связи прокуратурой области  приказ  органа государственной власти опротестован.

Требования прокурора удовлетворены, незаконный правовой акт отменен.

Источник: Псковская Лента Новостей


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