«СПА БЕЗ ДНА»: Мы готовимся отметить свой первый юбилей!

Пять лет прошло с тех пор, как в Пскове при ресторанно-гости ничном комплексе «Двор Подзноева» открылся уголок уединения и полноценного отдыха - «СПА БЕЗ ДНА». Многие туристы и жители Пскова с радостью открыли для себя это по-настоящему волшебное место, где обретается гармония тела, души и разума.

За пять лет нашей командой профессионалов проведены spa-процедуры почти для 140 тысяч человек! Мы рады, что за это время «СПА БЕЗ ДНА» сформировал своего рода «фан-клуб» посетителей, которые уже не мыслят свою жизнь без наших spa-ритуалов. Все эти годы в работе с каждым гостем мы применяли комплексный подход, подбирали индивидуальные программы, чтобы гармонизировать и омолодить весь организм, восстановить жизненные силы. Только у нас вы погружались в мир настоящего тайского массажа и spa-ритуалов, направленных на полное расслабление и приток жизненных сил, ощущали всю прелесть флоатинга, словно побывали в водах Мертвого моря, а наш врач косметолог-дерма товенеролог высшей категории Елена Гонченко применяла для вас только передовые методики в косметологии и эстетической медицине. Мы же, в свою очередь, дорожим вами и вашим доверием, всегда находимся в контакте с вами, чтобы лучше понимать ваши потребности и пожелания. Самым большим удовлетворением для наших мастеров стала запись вами на повторные процедуры, ваши счастливые лица после spa-ритуалов и обретенный баланс тела, разума и духа. Дорогие наши постоянные и будущие клиенты! Мы рады вас видеть в наш маленький праздник. Он пройдет в формате Дня открытых дверей «СПА БЕЗ ДНА - 5 лет вместе!» 7 апреля 2017 года. В этот день вас ждут «экскурсии» по spa и консультации специалистов, комплименты от «СПА БЕЗ ДНА», 5% скидки на процедуры, розыгрыш призов. Вы сможете выиграть бесплатные процедуры на аквапилинг, снятие усталости, массаж стоп, сеансы прессотерапии, флоатинга, экспресс-органот ерапию при стрижке волос, прически с плетением, маникюр и другое. Отдыхайте и проводите время с пользой для здоровья в «СПА БЕЗ ДНА»! Коллектив «СПА БЕЗ ДНА» Псков, ул.Некрасова, 3В Тел.: 79-70-09, 79-70-08 www.spabezdna.ru

Источник: Псковская Лента Новостей