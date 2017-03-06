В санатории «Хилово» торжественно открыт бассейн

В санатории «Хилово» заработал бассейн. Торжественная церемония его открытия состоялась сегодня, 7 марта.

Бассейн располагается в новом лечебно-диагностическом корпусе, открытие которого состоится чуть позже. Этот новый корпус будет соединен специальным переходом с водо-грязелечебницей, чтобы отдыхающие, принимающие те или другие процедуры, могли комфортно передвигаться из корпуса в корпус.

Строительство здания нового лечебно-диагностического корпуса было начато еще в прошлом веке, проект был подготовлен в 1986 году. Из-за нехватки средств в 90-х годах строительство пришлось приостановить и законсервировать. Несколько лет назад, в 2012-2013 годах, было принято решение о достройке бассейна. Несмотря на непростое кризисное время, по просьбам отдыхающих, руководство санатория при поддержке Псковского облсовпрофа все же нашло возможность для воплощения задумки в жизнь. Сначала была произведена переконсервация здания - установлены окна, восстановлена крыша, осушены помещения. После рабочие занялись отделкой бассейна.

Главврач санатория «Хилово» Женя Дудченко, приветствуя гостей на открытии бассейна, назвала это здание «памятником архитектуры» здравницы, который всегда наводил на грусть. По ее словам, здание исследовало большое количество комиссий, но практически все думали только о том, как от него избавиться. «А сегодня это прекрасное здание распахнуло свои двери для гостей. Это поистине историческое событие для санатория "Хилово"», - сказала Женя Дудченко и выразила надежду, что бассейн привлечет в здравницу еще большее количество пациентов. «Санаторий уже выходит на международный уровень. У нас отдыхают гости не только со всей России, но и из ближнего и дальнего зарубежья», - добавила она и поблагодарила директора санатория Александра Михайлова, благодаря настойчивости которого это здание все-таки было достроено, а также пригласила всех в гости в «Хилово».

Председатель совета учредителей и руководителей санатория «Хилово» - председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова согласилась с тем, что это эпохальное для организации событие. «Лет 30 это здание находилось в запустении. Я очень рада, что мы нашли возможность его достроить и применить не только в интересах собственников, но и в интересах всех жителей области и страны», - сказала она и выразила слова благодарности своему предшественнику Леониду Табакову за то, что «он не сдался в свое время», и нынешнему руководству Псковского облсовпрофа было, что восстанавливать и запускать. «Мы все помогаем продлевать жителям Псковской области жизнь, дарим элементы здоровья, которые государство дать не может. А мы можем», - заключила Ульяна Михайлова.

Глава Порховского района Виктор Степанов согласился с тем, что это историческое событие не только для здравницы, но и для всего района. 25 лет назад он впервые побывал на курорте, вспомнил, как выглядело это здание в те времена. «Оно рушилось, но благодаря тому, что нашлись конструктивные силы, которые приняли решение о его восстановлении, сегодня оно живет», - сказал глава муниципалитета и назвал санаторий объектом федерального значения. «Это внушает оптимизм и надежды на лучшее. Для нас это районообразующее предприятие», - сказал Виктор Степанов и пожелал, чтобы на этом руководство «Хилово» не останавливалось. Глава района поблагодарил коллектив за работу и поздравил женскую его половину с наступающим 8 марта. Учреждению он пожелал еще больше клиентов.

Директор здравницы Александр Михайлов поблагодарил коллектив, подрядчика и администрацию района за поддержку. «30 лет, половину сознательной жизни человека, здание стояло пустое, разрушенное. Теперь, благодаря работе коллектива, оно живет», - отметил он.

Торжественная церемония открытия бассейна продолжилась выступлением профессиональных синхронисток из Санкт-Петербурга.

Экскурсию для гостей провели главврач санатория и его директор. К услугам пациентов три раздевалки - мужская, женская и раздевалка для маломобильных групп населения.

После них отдыхающие проходят к душевым, через так называемую «территорию чистых ног» и далее в бассейн. Две чаши по 60 квадратных метров, каждая глубиной от 1 до 1,5 метров. Дети от 7 лет смогут плавать исключительно с родителями.

Каждая чаша рассчитана на 12 человек. Сеанс - 45 минут, ежедневная проходимость - более 300 человек. Вода пресная. Температура - 28-29 градусов.

В бассейне установлен электроподъемник для опускания в воду людей с ограниченными возможностями здоровья. Их обязательно будет сопровождать сотрудник санатория. В бассейне имеется гидромассаж.

Вода в бассейне очищается хлором, а также ультрафиолетом в трубах.

В зоне отдыха для отдыхающих установлено «искусственное солнце», которое работает по принципу фотария. Это изюминка бассейна. В отличие от привычного солярия «искусственное солнце» не вырабатывает канцерогенов. Наоборот, оно насыщает организм витамином D, придает телу легкий загар. Сеансы - 7 и 15 минут. Посетители смогут наслаждаться «искусственным солнцем» в любую погоду, лежа на удобных лежаках и попивая фиточай, который будет доступен всем посетителям бассейна в баре. К бассейну примыкает сауна.

Дополнительно в корпусе открыта коммерческая сауна. Длительность сеансов - 2 или 4 часа. Стоимость двухчасового пребывания в ней - 1,5 тысячи рублей. Причем вместимость сауны очень большая, приехать на отдых в «Хилово» можно будет большой компанией, например, из Пскова или Порхова.

К услугам отдыхающих в этой зоне бильярд, просторная комната отдыха, раздевалки, отдельные душевые, сауна и свой мини-бассейн. Для удобства коммерческая сауна располагает отдельным входом и выходом.

Безусловно, любая процедура в санатории «Хилово» имеет свои противопоказания, поэтому необходима консультация специалиста. Для того, чтобы заказать ту или иную услугу, необходимо обратиться к администратору здравницы, затем прийти на прием к местному врачу, чтобы исключить возможные риски. Каждая процедура в «Хилово» проводится по определенному расписанию. Можно не только приобретать путевку в здравницу, но и заказывать отдельные процедуры для улучшения своего самочувствия или внешнего вида.

Напомним, курорт «Хилово» расположен на берегу реки Уза, в 75 км от Пскова. Санаторий функционирует круглогодично и рассчитан на 683 места. Благодаря природным ресурсам, а также команде высококлассных профессионалов курорт «Хилово» по праву считается одним из крупнейших и наиболее популярных на Северо-Западе.

Как отмечают специалисты, посещение курорта «Хилово» укрепляет защитные силы организма, помогает предупредить обострение заболеваний, позволяет максимально использовать природные факторы.

Для гостей «Хилово» предусмотрены разнообразные экскурсионные программы, танцевально–развлекательные мероприятия, открыт современный танцевальный зал, библиотека, кинозал, видео- и музыкальный салон. Особое внимание в санатории медики уделяют детям.

Получить дополнительную информацию, приобрести путевку можно в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Телефон единой службы информации и бронирования 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).

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Источник: Псковская Лента Новостей