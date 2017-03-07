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Псковичей приглашают 24 марта на выездную флюорографию легких : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Псковичей приглашают 24 марта на выездную флюорографию легких

10.03.2017 18:39 ПЛН, Псков
24 марта псковичей приглашают на выездную флюорографию легких. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской поликлинике, флюорография проводится бесплатно.
 
Так, 24 марта с 09.00 до 12.00 выездной флюорограф будет работать по адресам в Пскове: Сиреневый бульвар, д. 9 и ул. Индустриальная, д. 8.
 
При себе необходимо иметь паспорт и полис.
 
Справки по телефону: 53-62-14 (отделение профилактики).

Источник: Псковская Лента Новостей


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