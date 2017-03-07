Псковичей приглашают 24 марта на выездную флюорографию легких

24 марта псковичей приглашают на выездную флюорографию легких. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской поликлинике, флюорография проводится бесплатно.

Так, 24 марта с 09.00 до 12.00 выездной флюорограф будет работать по адресам в Пскове: Сиреневый бульвар, д. 9 и ул. Индустриальная, д. 8.

При себе необходимо иметь паспорт и полис.

Справки по телефону: 53-62-14 (отделение профилактики).

Источник: Псковская Лента Новостей