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В РФ начали выпуск детской вакцины «Пентаксим» для профилактики пяти заболеваний : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В РФ начали выпуск детской вакцины «Пентаксим» для профилактики пяти заболеваний

13.03.2017 13:45 ПЛН, Псков

ООО «Нанолек» (Кировская область) запустило производство пятивалентной комбинированной вакцины «Пентаксим» компании Sanofi Pasteur (Франция), предназначенной для профилактики пяти детских заболеваний, сообщает пресс-центр правительства Кировской области.

Первые партии вакцины, упакованные на заводе в Кировской области, были сертифицированы в конце 2016 года. Вакцина производится на площадке «Нанолека», к 2019 году компания намерена выйти на полный производственный цикл производства готовой лекарственной формы. Ранее компания планировала к 2019 году выйти на объем производства «Пентаксима» в 10 млн доз вакцин ежегодно, пишет «Интерфакс».

Выпуск пятивалентной комбинированной вакцины на территории России осуществляется в рамках совместного проекта Sanofi Pasteur и «Нанолека» по локализации производства, который стартовал в 2015 году с подписания соглашения о сотрудничестве. Производство размещено на промплощадке «Нанолека» в поселке городского типа Левинцы Кировской области в рамках мероприятий по импортозамещению в российской фармацевтической отрасли.

«Первый этап реализации нашего проекта успешно пройден, и теперь мы перешли к фазе передачи технологии более глубокого производства», цитируется в пресс-релизе генеральный директор Sanofi Pasteur в Евразии Тибо Кроснье-Леконт.

Пресс-служба напоминает, что «Нанолек» реализует в Кировской области инвестпроект по созданию производства вакцин и фармпрепаратов с использованием наноматериалов по стандартам GMP на базе биомедицинского комплекса в Оричевском районе.

Комбинированная вакцина «Пентаксим» защищает от пяти инфекций: дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции «тип b» и применяется в первые два года жизни ребенка. Вакцина зарегистрирована и применяется более чем в 100 странах.

ООО «Нанолек» - российская биофармацевтическая компания, которая специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов как собственной разработки, так и с привлечением международных партнеров. «Нанолек» контролируют сын бывшего главы Минпромторга Владимир Христенко и гендиректор ООО Михаил Некрасов (в совокупности партнерам принадлежит 67% компании), также совладельцем является «Роснано» (33%).

Источник: Псковская Лента Новостей


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