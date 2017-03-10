В РФ начали выпуск детской вакцины «Пентаксим» для профилактики пяти заболеваний

ООО «Нанолек» (Кировская область) запустило производство пятивалентной комбинированной вакцины «Пентаксим» компании Sanofi Pasteur (Франция), предназначенной для профилактики пяти детских заболеваний, сообщает пресс-центр правительства Кировской области.

Первые партии вакцины, упакованные на заводе в Кировской области, были сертифицированы в конце 2016 года. Вакцина производится на площадке «Нанолека», к 2019 году компания намерена выйти на полный производственный цикл производства готовой лекарственной формы. Ранее компания планировала к 2019 году выйти на объем производства «Пентаксима» в 10 млн доз вакцин ежегодно, пишет «Интерфакс».

Выпуск пятивалентной комбинированной вакцины на территории России осуществляется в рамках совместного проекта Sanofi Pasteur и «Нанолека» по локализации производства, который стартовал в 2015 году с подписания соглашения о сотрудничестве. Производство размещено на промплощадке «Нанолека» в поселке городского типа Левинцы Кировской области в рамках мероприятий по импортозамещению в российской фармацевтической отрасли.

«Первый этап реализации нашего проекта успешно пройден, и теперь мы перешли к фазе передачи технологии более глубокого производства», цитируется в пресс-релизе генеральный директор Sanofi Pasteur в Евразии Тибо Кроснье-Леконт.

Пресс-служба напоминает, что «Нанолек» реализует в Кировской области инвестпроект по созданию производства вакцин и фармпрепаратов с использованием наноматериалов по стандартам GMP на базе биомедицинского комплекса в Оричевском районе.

Комбинированная вакцина «Пентаксим» защищает от пяти инфекций: дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции «тип b» и применяется в первые два года жизни ребенка. Вакцина зарегистрирована и применяется более чем в 100 странах.

ООО «Нанолек» - российская биофармацевтическая компания, которая специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов как собственной разработки, так и с привлечением международных партнеров. «Нанолек» контролируют сын бывшего главы Минпромторга Владимир Христенко и гендиректор ООО Михаил Некрасов (в совокупности партнерам принадлежит 67% компании), также совладельцем является «Роснано» (33%).

Источник: Псковская Лента Новостей