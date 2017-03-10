Слияние станций скорой медицинской помощи Пскова и Псковского района планируется в 2017 году

Слияние станций скорой медицинской помощи Пскова и Псковского района планируется в 2017 году. Мероприятие запланировано планом по снижению смертности населения от несчастных случаев в 2017 году, утвержденным приказом Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и медицине №167 от 27 февраля 2017 г. Документ опубликован 13 марта на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области».

Ожидаемый результат нововведения – увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до 20 минут до места ДТП на 5% (с 85 до 90%).

Также планом предусмотрен ряд других мероприятий. В том числе планируется формирование травмацентров 1-3 уровней, охватывающих федеральные, региональные и муниципальные трассы с целью увеличения охвата дорог до уровня не менее 85%.

В план внесены соблюдение схем маршрутизации пострадавших при ДТП, оказание медицинской помощь пострадавшим в строгом соответствии с клиническими рекомендациями, повышение квалификации медицинских работников, внесение изменений в порядок взаимодействия службы 01, 02 и 03.

Источник: Псковская Лента Новостей