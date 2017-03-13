Дети продлевают жизнь в среднем на два года, выяснили ученые

Ученые из Каролинского института в Швеции связали наличие детей с большей продолжительностью жизни. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Epidemiology & Community Health.

Как пишет «Газета.Ru», исследователи собрали данные о продолжительности жизни 1,5 млн пожилых людей из Швеции, рожденных в 1911-1925 годах, их семейном положении, количестве и поле детей. С учетом всех факторов, влияющих на продолжительность жизни, риск смерти оказался ниже среди тех, у кого был хотя бы один ребенок, - причем в большей степени для мужчин, чем для женщин. Так, в 80 лет мужчина без детей мог рассчитывать прожить еще 7 лет, в то время как мужчина с детьми - 7,7 года. Женщины же в этом возрасте могли прожить еще 8,9 и 9,5 года соответственно.

Такие результаты исследователи связывают с несколькими причинами. Во-первых, взрослые дети заботятся о родителях. Во-вторых, появление детей зачастую приводит к более здоровому образу жизни, что благотворно сказывается на ее продолжительности.

Источник: Псковская Лента Новостей