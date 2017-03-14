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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области снизилась на 22,2% : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области снизилась на 22,2%

15.03.2017 13:42 ПЛН, Псков

За прошедшую неделю количество заболевших ОРВИ в Псковской области составило 3702 человека. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, в г. Пскове заболели ОРВИ 1554 человека.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась относительно предыдущей недели на 22,2%, ниже значения эпидемического порога на 53,5%. В г. Пскове заболеваемость населения гриппом и ОРВИ снизилась относительно предыдущей недели на 15,9%, ниже недельного эпидемического порога на 29,8%.

Регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа A(H3N2) у 2 заболевших, парагриппа у одного заболевшего, аденовирусной инфекции у одного заболевшего.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В Псковской области зарегистрировано 85 случаев острых кишечных инфекций, в т.ч. в г. Пскове зарегистрировано 40 случаев ОКИ.

Источник: Псковская Лента Новостей


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