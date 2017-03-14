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Молодых псковичей призывают стать участниками «Недели здоровья» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Молодых псковичей призывают стать участниками «Недели здоровья»

15.03.2017 16:22 ПЛН, Псков

Псковский городской молодежный центр приглашает принять участие в серии мероприятий «Неделя здоровья». 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, для участия молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет нужно собрать команду из 6 человек, обязательное условие - минимум 2 девушки. Соревнования состоятся с 20 по 24 марта в пяти дисциплинах и на разных площадках. Количество участников ограничено: заявки принимаются от первых 10 команд.

Участников ожидает легкоатлетическая эстафета 4×400 метров на стадионе «Машиностроитель». 4 спортсмена, передавая эстафетную палочку, должны пробежать 1600 метров и опередить на финише соперников. Также команды посоревнуются в водной эстафете вольным стилем в бассейне ПсковГУ «Универсант». Помимо этого состоится турнир среди капитанов команд по настольному теннису, им придется отстаивать честь команды в одиночку. Впервые в данном комплексе спортивных мероприятий состоятся соревнования по стрельбе из лука. Ну и конечно, куда без практически всеми любимого волейбола, соревнования по которому пройдут в просторном зале спортивного клуба «СКАВ».

Нужно отметить, что соревнования любительские и бесплатные. По итогам соревнований команды, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются грамотами и призами от Молодежного центра.

С положением и формой заявки можно ознакомиться в официальной встрече мероприятия ВКонтакте, заявки принимаются на электронную почту pgmc_pskov@mail.ru.

Прием заявок заканчивается уже завтра, 16 марта, в 18.00.

Победителей наградят в пятницу после заключительных соревнований по настольному теннису.

 

Источник: Псковская Лента Новостей


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