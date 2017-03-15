Дмитрий Быстров призвал руководителей муниципальных организаций и учреждений в обязательном порядке обеспечить прохождение диспансеризации своих сотрудников

На прошедшем рабочем совещании глава администрации Островского района Дмитрий Быстров обратил внимание на важность диспансеризации для всего населения района, проведением которой занимается Островская межрайонная больница.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Островского района, в частности, глава администрации призвал руководителей муниципальных организаций и учреждений в обязательном порядке направлять своих работников в медицинское учреждение для прохождения профосмотра.

«Забота о здоровье – это, конечно, личное дело каждого человека. Однако от самочувствия работника во многом зависит эффективность выполнения своих обязанностей и моральный климат во всем трудовом коллективе. Это особенно актуально в условиях кадрового дефицита, тем более если человек имеет высокую квалификацию и его трудно заменить на рабочем месте.

Как показывает практика, многие люди обращаются к врачам, когда болезнь уже запущена. Бывают случаи, когда эффективное лечение проводить слишком поздно. А в результате диспансеризации выявляется достаточное количество заболеваний на ранней стадии и всё ещё можно поправить при минимальных усилиях и затратах.

Я сам в ближайшее время обязательно пройду диспансеризацию и строго спрошу с руководителей комитетов и отделов администрации за своих сотрудников», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

Отметим, что по информации заместителя главного врача межрайонной центральной больницы Светланы Михайловой, в этом году в Островском районе подлежит диспансеризации 5657 человек.

За первые два месяца 2017 года прошли диспансеризацию 525 человек, что составляет около 9,3%.

Среди этого количества выявлено 6 онкологических заболеваний, из них 3 впервые. У двух человек впервые выявлен сахарный диабет. С таким заболеванием, как ожирение выявлено 132 человека, из них 14 человек взято на учет. С высоким уровнем холестерина впервые выявлено 29 человек, с заболеваниями системы кровообращения - 39, органов дыхания – 6, пищеварения – 4 человека.

Добавим, что диспансеризация проводится в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» и выполняет ряд важных профилактических задач:

- диагностика заболеваний на ранней стадии;

- определение основных факторов риска развития нарушений здоровья. Это повышенный уровень артериального давления, повышенный холестерин, повышенный сахар крови, курение, злоупотребление алкоголем, выявление фактов употребления гражданами наркотических и психотропных веществ без показаний и назначения врача, нерациональное питание, низкая физическая активность, что приводит к избыточной массе тела и ожирению.

- выявление хронических неинфекционных заболеваний, таких, как заболевания органов дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой системы, то есть системы кровообращения, онкологических заболеваний и сахарного диабета.

Напомним, что ГБУЗ «Островская МБ» проводит диспансеризацию не только в рабочие дни, но и по субботам в кабинете № 16 поликлиники. По субботам можно пройти диспансеризацию за один день.

По вторникам в кабинете № 16 поликлиники проводится лишь профилактическую работу (диспансеризация, профилактические медицинские осмотры, работа с справками).

Диспансеризация начинается с 21 года и затем проводится с периодичностью каждые три года.

В этом году подлежат диспансеризации люди 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939 годов рождения и т. д.

Источник: Псковская Лента Новостей