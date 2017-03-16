Псковичи могут записаться на стретчинг за полцены в клубе «Супер фитнес»

Псковичам предлагают попробовать стретчинг за полцены – всего 250 рублей за занятие. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Супер фитнес», акция продлится до 20 марта.

«Стретчинг – это упражнения на растяжку и гибкость. Он подойдет даже тем людям, которые прежде не занимались физкультурой. Эта методика удобна разнообразием упражнений. Они рассчитаны на разный возраст и уровень подготовки. Подходящий комплекс составляется самостоятельно или с помощью тренера», - пояснила инструктор клуба «Супер фитнес» Ирина Кузнецова.

Несколько положительных аспектов растяжки:

-снятие мышечного напряжения после интенсивных занятий спортом или длительного пребывания в одном положении (сидения, стояния, езды за рулем и т.д.);

-восстановление и улучшение гибкости суставов, увеличение «степени свободы» движения;

-стимуляция обменных процессов в организме;

-улучшение кровообращения и кровоснабжения внутренних органов;

-повышение настроения и снятие стресса;

-положительное влияние на осанку и фигуру.

Запишитесь на пробное занятие по стретчингу со скидкой 50% на сайте: http://pskov.fitness-super.ru/ всего за 250 рублей.

http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/super_fitness_pskov. Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00. Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»:и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»:. Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей