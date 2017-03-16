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Псковичи могут записаться на стретчинг за полцены в клубе «Супер фитнес» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Псковичи могут записаться на стретчинг за полцены в клубе «Супер фитнес»

17.03.2017 12:00 ПЛН, Псков
Псковичам предлагают попробовать стретчинг за полцены – всего 250 рублей за занятие. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Супер фитнес», акция продлится до 20 марта.
 
 
«Стретчинг – это упражнения на растяжку и гибкость. Он подойдет даже тем людям, которые прежде не занимались физкультурой. Эта методика удобна разнообразием упражнений. Они рассчитаны на разный возраст и уровень подготовки. Подходящий комплекс составляется самостоятельно или с помощью тренера», - пояснила инструктор клуба «Супер фитнес» Ирина Кузнецова.
 
Несколько положительных аспектов растяжки:
-снятие мышечного напряжения после интенсивных занятий спортом или длительного пребывания в одном положении (сидения, стояния, езды за рулем и т.д.);
-восстановление и улучшение гибкости суставов, увеличение «степени свободы» движения;
-стимуляция обменных процессов в организме;
-улучшение кровообращения и кровоснабжения внутренних органов;
-повышение настроения и снятие стресса;
-положительное влияние на осанку и фигуру.
 
Запишитесь на пробное занятие по стретчингу со скидкой 50% на сайте: http://pskov.fitness-super.ru/ всего за 250 рублей.
 
Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»: http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/super_fitness_pskov. Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00. 

Источник: Псковская Лента Новостей


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