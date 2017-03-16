Участницы конкурса «Мисс Супер фитнес 2017» прошли первое испытание. ФОТО

Участницы конкурса «Мисс Супер фитнес 2017» прошли первое испытание. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, первым «испытанием» для участниц конкурса стала спортивная фотосессия в клубе «Супер фитнес».

Познакомимся с участницами поближе:

Анастасия Шаврина, 22 года, занимается спортом. Предпочитает пилатес и тренажерный зал

Дарья Дубова, 20 лет, клиентка клуба «Супер фитнес»

Ольга Михайлова, 16 лет, занимается современными танцами в группе «Денс-микс»

Дарья Михайлова, 21 год, танцует в танцевальном ансамбле, инструктор клуба «Энергия»

Елена Петрова, 23 года, инструктор тренажерного зала клуба «С – фитнес»

Татьяна Никитина, 23 года, инструктор тренажерного зала клуба «Супер фитнес»

Ирина Кузнецова,24 года, занимается шестовой акробатикой, инструктор клуба «Супер фитнес» по направлению «стретчинг»

Юлия Маликова, 21 год, занимается танцами и вокалом

Анна Брюханцева, 24 года, танцует в танцевальном ансамбле, инструктор по направлению «стретчинг»

Кристина Нетесова, 16 лет, занимается спортом

Девушки активно готовятся к финальному шоу: разучивают общий танец, репетируют дефиле, сольные номера. Уже в это воскресенье пройдет вторая фотосессия в рамках конкурса - в вечерних платьях, предоставленных салоном платьев Kleid.

Следите за новостями. Скоро стартует интернет-голосование, и вы сможете отдать свой голос за понравившуюся конкурсантку.

Напомним, конкурс «Мисс Супер фитнес 2017» состоится 9 апреля в 18.00 в ночном клубе SODA. Забронировать билеты можно в клубе «Супер фитнес» по тел. 56-60-80.

Организаторы: клуб «Супер фитнес» и Псковская Лента Новостей

Генеральный спонсор мероприятия: магазин спортивного питания и спортивной одежды FitLine

Спонсоры: Квест-Хаус, салон платьев Kleid, Mirra, «МЭТР торговли», «Вкусный Псков», магазин «Заодно»

Информационные спонсоры:

Телеканал «Рен», Прайм, радио-станции Европа+ и Наше радио

Официальный фотограф: Татьяна Родина

Визажисты и парикмахеры: Марина Тращенкова и Юлия Зимняя

Источник: Псковская Лента Новостей