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Участницы конкурса «Мисс Супер фитнес 2017» прошли первое испытание. ФОТО
17.03.2017 15:28 ПЛН, Псков
Участницы конкурса «Мисс Супер фитнес 2017» прошли первое испытание. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, первым «испытанием» для участниц конкурса стала спортивная фотосессия в клубе «Супер фитнес».
Познакомимся с участницами поближе:
Анастасия Шаврина, 22 года, занимается спортом. Предпочитает пилатес и тренажерный зал
Дарья Дубова, 20 лет, клиентка клуба «Супер фитнес»
Ольга Михайлова, 16 лет, занимается современными танцами в группе «Денс-микс»
Дарья Михайлова, 21 год, танцует в танцевальном ансамбле, инструктор клуба «Энергия»
Елена Петрова, 23 года, инструктор тренажерного зала клуба «С – фитнес»
Татьяна Никитина, 23 года, инструктор тренажерного зала клуба «Супер фитнес»
Ирина Кузнецова,24 года, занимается шестовой акробатикой, инструктор клуба «Супер фитнес» по направлению «стретчинг»
Юлия Маликова, 21 год, занимается танцами и вокалом
Анна Брюханцева, 24 года, танцует в танцевальном ансамбле, инструктор по направлению «стретчинг»
Кристина Нетесова, 16 лет, занимается спортом
Девушки активно готовятся к финальному шоу: разучивают общий танец, репетируют дефиле, сольные номера. Уже в это воскресенье пройдет вторая фотосессия в рамках конкурса - в вечерних платьях, предоставленных салоном платьев Kleid.
Следите за новостями. Скоро стартует интернет-голосование, и вы сможете отдать свой голос за понравившуюся конкурсантку.
Напомним, конкурс «Мисс Супер фитнес 2017» состоится 9 апреля в 18.00 в ночном клубе SODA. Забронировать билеты можно в клубе «Супер фитнес» по тел. 56-60-80.
Организаторы: клуб «Супер фитнес» и Псковская Лента Новостей
Генеральный спонсор мероприятия: магазин спортивного питания и спортивной одежды FitLine
Спонсоры: Квест-Хаус, салон платьев Kleid, Mirra, «МЭТР торговли», «Вкусный Псков», магазин «Заодно»
Информационные спонсоры:
Телеканал «Рен», Прайм, радио-станции Европа+ и Наше радио
Официальный фотограф: Татьяна Родина
Визажисты и парикмахеры: Марина Тращенкова и Юлия Зимняя
Источник: Псковская Лента Новостей
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