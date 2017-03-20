СПА БЕЗ ДНА: о целительной силе тайского массажа

Почти 12 тысяч тайских массажей проведено для посетителей СПА БЕЗ ДНА за 5 лет работы, сообщила главный врач СПА БЕЗ ДНА Людмила Панарина.

Тайский массаж, легенды о целительной силе которого ходят на протяжении 2,5 столетий, выполняется в СПА БЕЗ ДНА специалистами из этой экзотической страны.

Людмила Панарина пояснила, что в тайской медицине массаж - неотъемлемая часть здорового образа жизни, так как здоровое тело - это результат гармоничного энергетического равновесия, а профессиональные spa-процедуры служат не только для достижения красоты, но оказывают также восстанавливающее, оздоравливающее действие на весь организм.

«Пар, лекарственные травы, ванны и традиционный тайский массаж – целостная система восстановления организма, которая дает ощущение ментальной и физической гармонии. Традиционный тайский массаж совмещает растяжку мышц и нажатие на энергетические точки совместно с определенной техникой дыхания для достижения свободного хода энергии по всему телу. Когда энергия течет свободным потоком, а все энергетические элементы сбалансированы, поддерживается хорошее здоровье, сохраняется молодость», - подчеркнула Людмила Панарина.

«Spa-терапия - это не только стройность и красота, это, в первую очередь, достижение внутренней гармонии и комфорта. Ее результат - в том, как вы стали себя ощущать. Это прилив энергии и хорошее самочувствие», - отметила главный врач СПА БЕЗ ДНА и пригласила всех желающих прикоснуться к восстанавливающим spa-ритуалам.

Добавим, свое 5-летие СПА БЕЗ ДНА отметит 7 апреля. Гостей ждут «экскурсии» по spa и консультации специалистов, розыгрыш призов, 5% скидки на процедуры. Вы сможете выиграть бесплатные процедуры на аквапилинг, снятие усталости, массаж стоп, сеансы прессотерапии, флоатинга, экспресс-органотерапию при стрижке волос, прически с плетением, маникюр и другое.

Уточнить информацию в СПА БЕЗ ДНА можно по телефонам: 797-009.

Источник: Псковская Лента Новостей