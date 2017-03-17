Юных псковичей приглашают на праздник в «С-фитнес»

Клуб «С-фитнес» в субботу, 25 марта, приглашает юных псковичей на праздник. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, начало мероприятия в 12 часов.

«Ваши дети активны и энергичны? В клубе «С-фитнес» вы найдете занятие, которое придется по душе вашему малышу. Например, современные эстрадные танцы, настольный теннис, бокс, ушу или спочан», - рассказали в клубе.

В программе:

- конкурсы, призы и подарки;

- веселые старты;

- а также скидки на детские клубные карты!

Успейте записаться по тел: 55-77-75.

Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «С-фитнес»:http://sfera.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/s_fitness_pskov). Адрес клуба: ТК «Сфера», 2-ой этаж, телефон: 55-77-75. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей