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Юных псковичей приглашают на праздник в «С-фитнес» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Юных псковичей приглашают на праздник в «С-фитнес»

20.03.2017 14:24 ПЛН, Псков

Клуб «С-фитнес» в субботу, 25 марта, приглашает юных псковичей на праздник. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, начало мероприятия в 12 часов.

«Ваши дети активны и энергичны? В клубе «С-фитнес» вы найдете занятие, которое придется по душе вашему малышу. Например, современные эстрадные танцы, настольный теннис, бокс, ушу или спочан», - рассказали в клубе.

В программе:

- конкурсы, призы и подарки; 
- веселые старты; 
- а также скидки на детские клубные карты!

Успейте записаться по тел: 55-77-75.

Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «С-фитнес»:http://sfera.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/s_fitness_pskov). Адрес клуба: ТК «Сфера», 2-ой этаж, телефон: 55-77-75. Время работы: 07.00-23.00.

 

Источник: Псковская Лента Новостей


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