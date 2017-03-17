На этой неделе льготные лекарства поступят в аптеки Псковской области

На этой неделе льготные лекарства по большинству заключенных контрактов поступят в аптеки Псковской области. Об этом корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению Игорь Потапов.

Он подчеркнул, что предпринимаемые администрацией Псковской области в этом вопросе меры позволяют надеяться, что «в ближайшее время ситуация с льготным лекарственным обеспечением в Псковской области наладится». «На этой неделе по большинству заключенных контрактов льготные лекарства будут поставляться в аптеки Псковской области», - подчеркнул глава здравкомитета.

Он напомнил, что госкомитет подготовил свои поправки в федеральное законодательство, и депутаты Псковского областного Собрания их поддержали, согласно которым льготники, страдающие, например, орфанными заболеваниями, будут обеспечиваться лекарствами за счет федерального бюджета.

Финансирование льготного лекарственного обеспечения жителей Псковской области, отметил Игорь Потапов, в 2017 году осталось на уровне 2016 года, поэтому есть основания полагать, что ситуация не будет усугубляться. Кроме того, губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил увеличить финансирование для обеспечение лекарствами отдельных категорий льготников, например, детей, больных сахарным диабетом.

По всем вопросам, касающимся льготного лекарственного обеспечения, напомнил Игорь Потапов, жители Псковской области могут обращаться на телефон «горячей линии» - (8112) 57-70-48. «Просьба только ко всем жителям Псковской области при обращении на «горячую линию» указывать фамилию, имя, отчество, адрес регистрации, телефон для связи, наименование лекарственного препарата и категорию льготников», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей