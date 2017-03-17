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С плохой работой сайта госзакупок связала Ирина Богачева задержки обеспечения льготными лекарствами жителей Псковской области : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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С плохой работой сайта госзакупок связала Ирина Богачева задержки обеспечения льготными лекарствами жителей Псковской области

20.03.2017 16:55 ПЛН, Псков
С плохой работой сайта госзакупок связала депутат Псковского областного Собрания, главный врач ГБУЗ «Островская межрайонная больница» Ирина Богачева задержки обеспечения льготными лекарствами жителей Псковской области. Об этом она заявила в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».
 
В этом году, по ее словам, задержки с льготным лекарственным обеспечением, прежде всего, связаны с «плохой работой сайта госзакупок», не только в Псковской области, но и по всей стране. С трудом прошли и аукционы Минздрава, поставки лекарств по ним только начались.
 
«Все госзакупки висели до середины февраля, а потом состоялось большое количество аукционов одновременно. Но основная масса аукционов прошла, в том числе, на поставки инсулина. Мы его ожидаем в ближайшие дни», - добавила Ирина Богачева.
 
По ее словам, льготные лекарства должны поступить в аптеки по всей Псковской области уже в ближайшие дни. Первые поставки медикаментов были произведены уже в пятницу, 17 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей


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