С плохой работой сайта госзакупок связала Ирина Богачева задержки обеспечения льготными лекарствами жителей Псковской области

С плохой работой сайта госзакупок связала депутат Псковского областного Собрания, главный врач ГБУЗ «Островская межрайонная больница» Ирина Богачева задержки обеспечения льготными лекарствами жителей Псковской области. Об этом она заявила в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

В этом году, по ее словам, задержки с льготным лекарственным обеспечением, прежде всего, связаны с «плохой работой сайта госзакупок», не только в Псковской области, но и по всей стране. С трудом прошли и аукционы Минздрава, поставки лекарств по ним только начались.

«Все госзакупки висели до середины февраля, а потом состоялось большое количество аукционов одновременно. Но основная масса аукционов прошла, в том числе, на поставки инсулина. Мы его ожидаем в ближайшие дни», - добавила Ирина Богачева.

По ее словам, льготные лекарства должны поступить в аптеки по всей Псковской области уже в ближайшие дни. Первые поставки медикаментов были произведены уже в пятницу, 17 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей