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Олег Брячак по поводу обеспечения жителей Псковской области льготными лекарствами: Обязательно нужно добиваться справедливости : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Олег Брячак по поводу обеспечения жителей Псковской области льготными лекарствами: Обязательно нужно добиваться справедливости

20.03.2017 19:29 ПЛН, Псков
Депутат Псковского областного Собрания, лидер псковских справедливороссов Олег Брячак получает «лавину» обращений граждан, касающихся медицинского обслуживания и нехватки лекарств, положенных пациентам бесплатно. Об этом он заявил в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».
 
По его мнению, нужно обязательно добиваться справедливости в этом вопросе. «Наш центр поддержки граждан в Псковской области активно помогает в этом вопросе, чтобы хоть как-то жители могли отстаивать свои права. Тот беспредел, то издевательство, которое допускает власть по отношению к своим гражданам, уже не вмещается ни в какие рамки здравого сознания», - подчеркнул Олег Брячак.
 
По его мнению, граждане должны бороться за свои права и «всячески добиваться справедливости». «Если граждане молчат, это выгодно чиновникам», - сказал депутат, призвав жителей Псковской области не утаивать проблему, заявлять о ней и обращаться за помощью к специалистам.

Источник: Псковская Лента Новостей


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