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Отсутствие льготного инсулина в Пскове в разы увеличивает число вызовов врачей для диабетиков - Артур Гайдук : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Отсутствие льготного инсулина в Пскове в разы увеличивает число вызовов врачей для диабетиков - Артур Гайдук

20.03.2017 18:12 ПЛН, Псков
Отсутствие льготного инсулина в Пскове в разы увеличивает число вызовов врачей для диабетиков. Об этом в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» заявил депутат Псковского городской Думы, врач Скорой медицинской помощи Артур Гайдук.
 
По его словам, нехватка льготных лекарства сразу же отражается на работе Скорой медицинской помощи, количество вызовов врачей для этих категорий граждан увеличивается в разы.
 
«Например, когда не было льготного инсулина в Пскове, было просто море вызовов от пациентов с гипергликемией. Вызывали просто постоянно. Пациенты говорили: "Мы ничего не колем, нам нечего колоть"», - рассказал Артур Гайдук.
 
Напомним, гипергликемия – клинический симптом, обозначающий повышенное содержание сахара (глюкозы) в сыворотке крови. Появляется преимущественно при сахарном диабете или других заболеваниях эндокринной системы. 

Источник: Псковская Лента Новостей


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