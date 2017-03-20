Новости
Прокуратура Псковской области продолжит осуществлять надзор за льготным лекарственным обеспечением жителей региона
20.03.2017 19:41 ПЛН, Псков
Прокуратура Псковской области продолжит осуществлять надзор за льготным лекарственным обеспечением жителей региона. Об этом в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» заявил старший помощник прокурора Псковской области по связям со средствами массовой информации и взаимодействию с общественностью, правовому обеспечению Юрий Зайцев.
Он напомним, что в случае, если граждане, которым выписаны льготные лекарственные средства, несвоевременно будут ими обеспечиваться и вынуждены будут приобретать их за свой счет, они могут обратиться в любое подразделение органов прокуратуры Псковской области с соответствующим заявлением.
В Псковской области в судебном порядке уже были рассмотрены несколько подобных случаев. Везде суд вставал на защиту интересов граждан и взыскивал с Государственного комитета Псковской области по здравоохранению убытки, понесенные льготниками.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0Вставить в блогВерсия для печати