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Прокуратура Псковской области продолжит осуществлять надзор за льготным лекарственным обеспечением жителей региона : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Прокуратура Псковской области продолжит осуществлять надзор за льготным лекарственным обеспечением жителей региона

20.03.2017 19:41 ПЛН, Псков
Прокуратура Псковской области продолжит осуществлять надзор за льготным лекарственным обеспечением жителей региона. Об этом в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» заявил старший помощник прокурора Псковской области по связям со средствами массовой информации и взаимодействию с общественностью, правовому обеспечению Юрий Зайцев.
 
Он напомним, что в случае, если граждане, которым выписаны льготные лекарственные средства, несвоевременно будут ими обеспечиваться и вынуждены будут приобретать их за свой счет, они могут обратиться в любое подразделение органов прокуратуры Псковской области с соответствующим заявлением. 
 
В Псковской области в судебном порядке уже были рассмотрены несколько подобных случаев. Везде суд вставал на защиту интересов граждан и взыскивал с Государственного комитета Псковской области по здравоохранению убытки, понесенные льготниками.

Источник: Псковская Лента Новостей


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