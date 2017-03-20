Прокуратура Псковской области продолжит осуществлять надзор за льготным лекарственным обеспечением жителей региона

Прокуратура Псковской области продолжит осуществлять надзор за льготным лекарственным обеспечением жителей региона. Об этом в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» заявил старший помощник прокурора Псковской области по связям со средствами массовой информации и взаимодействию с общественностью, правовому обеспечению Юрий Зайцев.

Он напомним, что в случае, если граждане, которым выписаны льготные лекарственные средства, несвоевременно будут ими обеспечиваться и вынуждены будут приобретать их за свой счет, они могут обратиться в любое подразделение органов прокуратуры Псковской области с соответствующим заявлением.

В Псковской области в судебном порядке уже были рассмотрены несколько подобных случаев. Везде суд вставал на защиту интересов граждан и взыскивал с Государственного комитета Псковской области по здравоохранению убытки, понесенные льготниками.

Источник: Псковская Лента Новостей