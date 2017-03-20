Пустошкинские медработники успешно сдали экзамен по итогам краткосрочного повышения квалификации

17 марта на базе филиала «Пустошкинский» ГБУЗ ПО «Новосокольническая межрайонная больница» состоялся экзамен для средних медицинских работников по итогам краткосрочного повышения квалификации «Организация деятельности, связанная с оборотом НС и ПВ в сфере здравоохранения».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж», учеба проходила в Великолукском медколледже. Сотрудники учебного учреждения поздравляют медицинских работников с успешной сдачей экзамена.

Источник: Псковская Лента Новостей