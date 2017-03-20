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Пустошкинские медработники успешно сдали экзамен по итогам краткосрочного повышения квалификации : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Пустошкинские медработники успешно сдали экзамен по итогам краткосрочного повышения квалификации

21.03.2017 09:44 ПЛН, Псков

17 марта на базе филиала «Пустошкинский» ГБУЗ ПО «Новосокольническая межрайонная больница» состоялся экзамен для средних медицинских работников по итогам краткосрочного повышения квалификации «Организация деятельности, связанная с оборотом НС и ПВ в сфере здравоохранения».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж», учеба проходила в Великолукском медколледже. Сотрудники учебного учреждения поздравляют медицинских работников с успешной сдачей экзамена.

Источник: Псковская Лента Новостей


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