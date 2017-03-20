Отказ от сигарет позволяет сэкономить до 40 тысяч рублей в год

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый курильщик выкуривает более одной пачки сигарет в день. По данным ВЦИОМ, в среднем российские мужчины выкуривают по 18 сигарет в день, женщины - по 13 сигарет. Экономия курильщиков при отказе от этой пагубной привычки могла бы достичь более 40 тысяч рублей в год.

В мире в целом курение ежегодно уносит жизни 4,9 млн человек, 350 тысяч из которых – россияне, сообщает Роспотребнадзор. По прогнозам специалистов, несмотря на пропаганду отказа от курения и очевидного для большинства курильщиков вреда этой привычки, через 20 лет ежегодное число жертв никотина может удвоиться. В России, по данным на 2015 год, курили 34% человек. То есть каждый третий в то или иное время тянулся за сигаретой. Курящих мужчин оказалось в 2,5 раза больше, чем женщин, при этом около 55% соотечественников никогда не начинали курить, а 11% нашли в себе силы отказаться от этой пагубной привычки.

Ежегодные расходы активного курильщика, выкуривающего по пачке в день, составляют порядка 42 тысяч рублей. Расходы мужчин, выкуривающих в среднем по 18 сигарет ежедневно, достигают 38 тысяч рублей, женщин (13 сигарет) – 27 тысяч рублей.

Помимо трат непосредственно на покупку сигарет и зажигалок, курение и связанные с ним заболевания уменьшают количество рабочих дней в году в среднем на месяц. В результате, находясь на больничном, работник недополучает определенный процент заработной платы, а также несет немалые расходы на покупку лекарств, отметили в одной из российских страховых компаний. Сумма больничного пособия напрямую зависит от стажа сотрудника. При стаже менее 6 месяцев за полный календарный месяц болеющий сотрудник получит выплату равную одной МРОТ (на сегодняшний день это 7,8 тысяч рублей), при страховом стаже 0,5-5 лет выплата составит 60% от средней заработной платы, при стаже в 5-8 лет - 80%, если стаж составляет более 8 лет - среднемесячную заработную плату в полном объеме.

Источник: Псковская Лента Новостей