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В клубе «Супер фитнес» пройдет неделя персонального тренинга с Дарьей Никифоровой : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В клубе «Супер фитнес» пройдет неделя персонального тренинга с Дарьей Никифоровой

21.03.2017 13:14 ПЛН, Псков

Клуб «Супер фитнес» приглашает псковичей на неделю персонального тренинга под руководством инструктора клуба Дарьи Никифоровой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, акция продлится до 27 марта.

«С самого детства Дарья занималась спортом: легкая атлетика, лыжные гонки (призер соревнований), гимнастика. Она окончила курсы персонального тренера в Школе фитнеса сети клубов «С-Фитнес», имеет сертификат «руководитель детской секции аэробики». Отличительная особенность ее работы - индивидуальный подход к каждому клиенту», - пояснили в клубе.

Занятия под руководством Дарьи Никифоровой помогут вам скинуть вес, подкорректировать фигуру, набрать мышечную массу. Также инструктор составит для вас план питания и план тренировок.

Отзывы клиентов:

Запишитесь на пробное занятие с Дарьей сразу со скидкой 50% всего за 250 рублей: http://pskov.fitness-super.ru/

Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»:http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей


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