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Путин потребовал обеспечить пациентам поликлиник возможность лечиться без нервов, очередей и хамства в регистратурах : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Путин потребовал обеспечить пациентам поликлиник возможность лечиться без нервов, очередей и хамства в регистратурах

21.03.2017 14:11 ПЛН, Псков

Президент РФ Владимир Путин призвал уделять больше внимания борьбе с хамством в больницах и поликлиниках, сообщает «Интерфакс».

«У нас еще много нерешенных проблем. Люди справедливо и обоснованно говорят о нехватке врачей, особенно, в небольших городах и населенных пунктах, сложно записаться к нужному специалисту, быстро пройти обследование. В регистратурах часто встречается и хамство», - сказал В.Путин на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Он отметил, что нужно обеспечить поликлиники не только Интернетом, но и добиться того, чтобы граждане попадали на прием к врачу и проходили обследование «без нервов и очередей».

Президент добавил, что пожилые люди не всегда разбираются в таких понятиях как информационные технологии и электронная запись.

Он также обратил внимание на то, что врачей нужно избавить от ненужной бумажной работы, чтобы они могли больше внимания уделять пациентам.

Источник: Псковская Лента Новостей


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