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Эпидемия гриппа окончательно уйдет из РФ в конце апреля - Скворцова : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Эпидемия гриппа окончательно уйдет из РФ в конце апреля - Скворцова

21.03.2017 15:51 ПЛН, Псков

Эпидемия гриппа окончательно уйдет из РФ в конце апреля, заявила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова. «Эпидемия гриппа уходит, полностью уйдет к концу апреля», - сказал она.

Министр уточнила, что в России фактически не осталось регионов с превышением эпидпорога. Кроме того, по словам В.Скворцовой, произошло изменение штамма: эпидемический штамм гриппа выявляется уже казуистически. В основном определяется тот вирус гриппа В, который не вызывает эпидемии и не вызывает каких-либо крайне тяжелых осложненных форм гриппа, сообщает «Интерфакс».

«Но это не значит, что не нужно обращаться к врачу, если ты заболел. Дело в том, что все хорошо кончается тогда, когда в первые часы заболевания человек обращается за медицинской помощью», - подчеркнула глава Минздрава.

Она отметила, что любая вирусная инфекция - даже если это не грипп, а какое-то другое острое респираторное вирусное заболевание, - может протекать с осложнениями в том случае, если человек не лечится и не принимает необходимых мер.

Источник: Псковская Лента Новостей


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