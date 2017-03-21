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В Псковской области зафиксирован первый случай присасывания клеща : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В Псковской области зафиксирован первый случай присасывания клеща

21.03.2017 17:31 ПЛН, Псков
За период с 1 января по 21 марта в Псковской области, по оперативной информации, был зафиксирован первый и единственный пока случай присасывания клеща. Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный врач Центра гигиены и эпидемиологии по Псковской области Сергей Никифоров, случай этот зарегистрирован в деревне Купуй Великолукского района.
 
Житель удалил клеща самостоятельно, а затем обратился за медицинской помощью в 3-ю межрайонную поликлинику.
 
Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.
 
Жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближенные к лесным массивам, призывают соблюдать меры профилактики:
 
- собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов),
- наносить на одежду реппеленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов,
- в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела,
- выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника. Избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей,
- по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой.    Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками,
- употреблять только кипяченое козье и коровье молоко,
- после укуса клещом обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: Псков, ул. Кузнецкая 23, Школьная 24 либо в районную поликлинику.
 
Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.
 
Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, улица Гоголя, дом 21а, телефон 66-42-80, Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9). Принимают насекомых ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.
 
В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, дом 23, телефон 56-55-63).
 
Анализы платные. Исследование клеща на вирус энцефалит стоит 500 рублей: на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1100 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей


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