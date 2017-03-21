Псков Северо-запад политика бизнес строительство недвижимость таможня Эстония Латвия грузоперевозки деревообработка лес туризм
Восемь жителей Псковской области заболели гриппом A(H3N2) и В на минувшей неделе : Псковская Лента Новостей / ПЛН
<< вернуться на ПЛН   | Новости Пскова и Псковской области. Сегодня: Среда, 22 Марта    18+
Информационный портал Псковской области. Полная картина жизни. Основан в 2000 году.
Диспансеризация за 1 день
Кастинг на звание лучшей
Советы по ЗОЖ
Игорь Потапов о вакцинации и диспансеризации
Чем полезен сыр
Простуда добралась до псковичей

Как вы следите за качеством воздуха в квартире?







Новости



Участницы конкурса «Мисс Супер фитнес 2017» прошли первое испытание. ФОТО

Участницы конкурса «Мисс Супер фитнес 2017» прошли первое испытание. ФОТО

Участницы конкурса «Мисс Супер фитнес 2017» прошли первое испытание. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, первым «испытанием» для участниц конкурса стала спортивная фотосессия в клубе...12

Восемь жителей Псковской области заболели гриппом A(H3N2) и В на минувшей неделе

22.03.2017 15:05 ПЛН, Псков

На минувшей неделе, с 13 по 19 марта, заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области возросла относительно предыдущей недели на 7,2%, однако ниже значения эпидемического порога на 41,2%.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, заболели 3967 человека, в том числе 2787 детей. Регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа A(H3N2) у четырех больных, гриппа В - у четырех больных, парагриппа - у двух больных.

В г. Пскове заболеваемость гриппом и ОРВИ населения возросла относительно предыдущей недели на 17,8%, ниже недельного эпидемического порога на 23,4%. Заболели 1831 человек, в том числе 1330 детей.

Источник: Псковская Лента Новостей


  Опубликовать  


Комментарии: 0Вставить в блогВерсия для печати

Интересные новости

Rambler's Top100