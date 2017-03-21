Восемь жителей Псковской области заболели гриппом A(H3N2) и В на минувшей неделе

На минувшей неделе, с 13 по 19 марта, заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области возросла относительно предыдущей недели на 7,2%, однако ниже значения эпидемического порога на 41,2%.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, заболели 3967 человека, в том числе 2787 детей. Регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа A(H3N2) у четырех больных, гриппа В - у четырех больных, парагриппа - у двух больных.

В г. Пскове заболеваемость гриппом и ОРВИ населения возросла относительно предыдущей недели на 17,8%, ниже недельного эпидемического порога на 23,4%. Заболели 1831 человек, в том числе 1330 детей.

Источник: Псковская Лента Новостей