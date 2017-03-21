Новости
Псковички предстали в образе гламурных див
Участницы конкурса «Мисс Супер фитнес 2017» приняли участие в фотосессии в стиле «Гламур». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Супер фитнес», к финальному шоу конкурсанткам предстоит разучить общий танец и сольные номера.
Больше фото смотрите здесь>>>
Напомним, конкурс «Мисс Супер фитнес 2017» состоится 9 апреля в 18.00 в ночном клубе «SODA». Забронировать билеты можно в клубе «Супер фитнес» по тел. 56-60-80.
Организаторы: клуб «Супер фитнес» и Псковская Лента Новостей
Генеральный спонсор мероприятия: магазин спортивного питания и спортивной одежды «FitLine»
Спонсоры: «Квест-Хаус», салон платьев «Kleid», «Mirra», «МЭТР торговли», «Вкусный Псков», магазин «Заодно»
Информационные спонсоры:
Телеканал «Рен», «Прайм», радиостанции «Европа плюс» 102.1FM и «Наше радио» 103.0FM
Официальный фотограф: Татьяна Родина
Визажисты и парикмахеры: Марина Тращенкова и Юлия Зимняя
Источник: Псковская Лента Новостей