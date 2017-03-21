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Псковички предстали в образе гламурных див : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Участницы конкурса «Мисс Супер фитнес 2017» прошли первое испытание. ФОТО

Участницы конкурса «Мисс Супер фитнес 2017» прошли первое испытание. ФОТО

Участницы конкурса «Мисс Супер фитнес 2017» прошли первое испытание. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, первым «испытанием» для участниц конкурса стала спортивная фотосессия в клубе...12

Псковички предстали в образе гламурных див

22.03.2017 15:45 ПЛН, Псков

Участницы конкурса «Мисс Супер фитнес 2017» приняли участие в фотосессии в стиле «Гламур». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Супер фитнес», к финальному шоу конкурсанткам предстоит разучить общий танец и сольные номера.

Больше фото смотрите здесь>>>  

Напомним, конкурс «Мисс Супер фитнес 2017» состоится 9 апреля в 18.00 в ночном клубе «SODA». Забронировать билеты можно в клубе «Супер фитнес» по тел. 56-60-80.

Организаторы: клуб «Супер фитнес» и Псковская Лента Новостей

Генеральный спонсор мероприятия: магазин спортивного питания и спортивной одежды «FitLine»

Спонсоры: «Квест-Хаус», салон платьев «Kleid», «Mirra», «МЭТР торговли», «Вкусный Псков», магазин «Заодно»

Информационные спонсоры:

Телеканал «Рен», «Прайм», радиостанции «Европа плюс» 102.1FM и «Наше радио» 103.0FM

Официальный фотограф: Татьяна Родина

Визажисты и парикмахеры: Марина Тращенкова и Юлия Зимняя

Источник: Псковская Лента Новостей


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