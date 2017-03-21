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В Великолукском медколледже состоялось занятие по повышениюквалификации «Современные аспекты экономики и управления в здравоохранении»
22 марта в «Великолукском медицинском колледже» состоялось очередное занятие по программе повышения квалификации «Современные аспекты экономики и управления в здравоохранении».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном учреждении, на занятии присутствовали 25 главных медицинских сестер лечебно-профилактических организаций юга Псковской области и преподаватели колледжа.
Перед слушателями в соответствии с программой занятия выступали заместитель начальника ТО ТУ Роспотребнадзор Ирина Преснухина, заместитель директора по учебной работе ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж» Людмила Чубар, заместитель директора фирмы «Март» Владимир Смородин. Большой интерес слушателей вызвало сообщение на тему «Информационно-коммуникативные технологии в условиях непрерывного медицинского образования».
Источник: Псковская Лента Новостей