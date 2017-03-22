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Псковичей приглашают завтра на выездную флюорографию легких
23.03.2017 16:56 ПЛН, Псков
Псковская городская поликлиника завтра, 24 марта, приглашает на выездную флюорографию легких (специальный автобус).
Акция с 09.00 с 12.00 пройдет по адресу: Сиреневый бульвар, д. 9 и ул. Индустриальная, д. 8.
Флюорография проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис.
Справки по телефону: 53-62-14 (отделение профилактики).
Источник: Псковская Лента Новостей
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