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Псковичей приглашают завтра на выездную флюорографию легких : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Псковичей приглашают завтра на выездную флюорографию легких

23.03.2017 16:56 ПЛН, Псков
Псковская городская поликлиника завтра, 24 марта, приглашает на выездную флюорографию легких (специальный автобус).
 
Акция с 09.00 с 12.00 пройдет по адресу: Сиреневый бульвар, д. 9 и ул. Индустриальная, д. 8.
 
Флюорография проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис.
 
Справки по телефону: 53-62-14 (отделение профилактики).

Источник: Псковская Лента Новостей


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