ПЛН открывает интернет-голосование за участниц конкурса «Мисс Супер фитнес 2017»

Псковская Лента Новостей открывает интернет-голосование за участниц конкурса фитнес-красавиц «Мисс Супер фитнес 2017», финал которого состоится в клубе «SODA» 9 апреля в 18 часов.

Голосование продлится до 16 часов 7 апреля. Конкурсантка, набравшая наибольшее количество голосов посетителей сайта, получит приз от редакции портала «Псковская Лента Новостей». Награждение победительницы интернет-голосования состоится в рамках финального шоу.

Проголосовать за понравившуюся участницу можно ЗДЕСЬ>>>

Напомним, 9 апреля за звание первой фитнес-красавицы города поборются 10 псковичек. В финале девушки выступят с сольными номерами, продефилируют в вечерних платьях и завершат конкурс общим танцем. Забронировать билеты можно в клубе «Супер фитнес» по тел. 56-60-80.

Организаторы: клуб «Супер фитнес» и Псковская Лента Новостей.

Генеральный спонсор мероприятия: магазин спортивного питания и спортивной одежды «FitLine».

Спонсоры: «Квест-Хаус», салон платьев «Kleid», «Mirra», «МЭТР торговли», «Вкусный Псков», магазин «Заодно».

Информационные спонсоры:

Телеканал «Рен», «Прайм», радиостанции «Европа плюс» 102.1FM и «Наше радио» 103.0FM.

Официальный фотограф: Татьяна Родина.

Визажисты и парикмахеры: Марина Тращенкова и Юлия Зимняя.

Подробнее читайте также в разделе ПЛН-Здоровье, на сайте клуба «Супер фитнес»:http://pskov.fitness-super.ru/ и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/super_fitness_pskov). Адрес клуба: Рижский пр., 16, тел: 56-60-80. Время работы: 07.00-23.00.

Источник: Псковская Лента Новостей