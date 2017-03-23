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Почти 2/3 случаев заболевания раком неизбежны - ученые : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Почти 2/3 случаев заболевания раком неизбежны - ученые

24.03.2017 18:26 ПЛН, Псков
Почти 2/3 случаев заболевания раком вызваны ошибками при копировании ДНК во время деления клеток и не зависят ни от образа жизни, ни от наследственности, выяснили ученые из университета Джонса Хопкинса. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Science.
 
Как пишет «Газета.Ru», 66% раковых мутаций возникают случайно и на них нельзя никак повлиять, считают исследователи. Они проанализировали данные по заболеваемости 32 видами рака в 68 странах. Оказалось, что возможность заболеть тем или иным видом рака из-за ошибок при делении клеток варьируется, но сам факт такой возможности остается неизменным. Так, рак простаты или кости вызывается случайными мутациями в 95% случаев, а рак поджелудочной железы - в 77%, еще 18% приходятся на окружающую среду и 5% на наследственность. Рак легких вызывается внешними факторами в 65% случаев, случайными мутациями - в 35%. Наследственность роли не играет.
 
В среднем, вероятность заболеть раком зависит от окружающей среды и образа жизни на 29% и еще на 5% - от унаследованных генов. Исследователи отмечают, что полученная информация - не повод отказываться от профилактики рака, ведь почти 40% случаев все же можно предотвратить.

Источник: Псковская Лента Новостей


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