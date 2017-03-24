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Детский омбудсмен предложила разрешить родителям отказываться от пробы Манту
26.03.2017 10:55 ПЛН, Псков
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в Минздрав с предложением разрешить родителям отказываться от пробы Манту, сообщает телеканал «Россия 24».
По ее словам, существует проблема, когда детей не берут в школы и сады из-за отказа родителей узнать реакцию Манту. Кузнецова предложила предоставить родителям возможность заменить эту пробу на другие, чтобы каждый мог выбирать, исходя из собственных «познаний или убеждений». В качестве альтернативы она назвала Т-спот, для которого необходимо сдать кровь на анализ.
Напомним, проба Манту используется для диагностирования туберкулеза.
Источник: Псковская Лента Новостей
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