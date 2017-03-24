В Минздраве предложили закрепить три варианта тестирования детей на туберкулез

В Минздраве России рассказали об альтернативах пробы Манту после предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой разрешить родителям отказываться от этой процедуры для своих детей, пишет «Интерфакс».

«Два дня назад Всероссийским обществом фтизиатров были приняты рекомендации по проведению тестирования на туберкулез. Специалисты утвердили несколько возможных вариантов тестирования, включая не только пробу Манту, но и тестирование с использованием Диаскинтеста и Т-теста. Результаты каждого из этих тестов будут признаваться достаточными для приема ребенка в дошкольное учреждение», - сказал официальный представитель ведомства Олег Салагай.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в Минздрав с предложением разрешить родителям отказываться от пробы Манту.

По ее словам, существует проблема, когда детей не берут в школы и сады из-за отказа родителей узнать реакцию Манту. Кузнецова предложила возможность заменить эту пробу, чтобы каждый мог выбирать исходя из собственных «познаний или убеждений».

Проба Манту используется для диагностирования туберкулеза.

Источник: Псковская Лента Новостей