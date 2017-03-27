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Прием пациентов с ограничениями передвижения и семинар для врачей проведет в Центре Бубновского в Пскове врач-невролог Лариса Кравец : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Прием пациентов с ограничениями передвижения и семинар для врачей проведет в Центре Бубновского в Пскове врач-невролог Лариса Кравец

28.03.2017 10:00 ПЛН, Псков
С 12 по 14 апреля Центр Бубновского в Пскове с рабочим визитом посетит врач-невролог Лариса Кравец. Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель Центра Бубновского в Пскове Людмила Кочукова, Лариса Кравец оказывает эффективную помощь пациентам с проблемами опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, является специалистом по кинезитерапии.
 
 
В рамках визита в Псков врач-невролог проведет прием пациентов с ограничениями передвижения, связанными с компрессионными переломами позвоночника, травмами спины и головного мозга, спинальными травмами и другими. На прием можно записаться по телефону: 79-70-03.
 
Кроме того, Лариса Кравец проведет семинар-лекцию «Реабилитация пациентов с выраженными двигательными нарушениями в Центрах доктора Бубновского» для врачей неврологов, нейрохирургов, врачей ЛФК, реабилитологов, травматологов.
 
Все интересующие вопросы можно задать в Центре Бубновского в Пскове по телефону: 79-70-03.
 
 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Источник: Псковская Лента Новостей


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