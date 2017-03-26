Игорь Потапов рассказал, сколько талонов выделяется на прием к врачам Псковской области для записи через Интернет

Развернутый ответ на вопрос, сколько талонов выделяется на прием к врачам Псковской области, если записываться через Интернет, дал председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, отвечая на одну из жалоб на сайте Турчак.ру.

По его словам, для записи через удаленные средства записи, такие как сайт k-vrachu.pskov.ru (авторизация на данном портале производится по учетной записи сайта госуслуги) и единый телефон 8-800-100-6603 ежедневно выделяется, согласно приказа Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации от 21.10.2012 г. №688, не менее 10% талонов на первичный приём.

Однако талонов может быть выделено и меньше из-за высокой востребованности специалистов. Например, для такого профиля как стоматология выделяемая квота выбирается в течение короткого периода времени после публикации талонов для самозаписи на Едином медицинском портале Псковской области. А вот публикация новых талонов для удаленной записи производится ежедневно в 17.00 по московскому времени. Как отмечает И.Потапов, увеличение квоты для записи через удаленные средства записи приводит к дефициту номерков в регистратуре учреждения.

Источник: Псковская Лента Новостей