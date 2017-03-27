Только у 16% россиян никогда не было депрессии

В рамках социального проекта «Депрессия - это не так просто» медицинский ресурс Здоровье Mail.Ru узнал, приходилось ли пользователям иметь дело с депрессией и как они относятся к этой болезни. Оказалось, лишь 16% уверены, что у них никогда не было депрессии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, с 27 по 31 марта Здоровье Mail.Ru совместно с социальной сетью «Одноклассники» проводит социальную акцию, цель которой - привлечь внимание россиян к проблеме депрессии. На Здоровье стартовал спецпроект, посвященный заболеванию: пользователи смогут узнать, что такое депрессия на самом деле, как отличить подавленное настроение от заболевания и как его преодолеть.

К запуску проекта на Здоровье Mail.Ru прошел тематический опрос: россиянам предложили высказаться о депрессии.

Мнения относительно того, что же такое депрессия, разделились. Более трети респондентов (36%) считают, что это психическое заболевание; столько же ответили, что депрессия - это состояние, которое возникает, когда человек не знает, что делать со своей жизнью. Около четверти (26%) думают, что это просто плохое настроение, которое длится долго и не проходит.

18% респондентов сказали, что находятся в депрессии в настоящий момент. Каждый десятый опрошенный (11%) обращался по поводу депрессии к специалисту и принимал антидепрессанты. Примерно половина пользователей отметили, что испытывали подавленное состояние, но диагноза «депрессия» им не ставили. Лишь 16% уверенно заявили, что депрессии у них никогда не было.

Более 40% опрошенных сталкивались с депрессией родственника или близкого человека. При этом только 12% респондентов сказали, что депрессия прошла; 27% отметили, что это состояние периодически возвращается, а 3% пережили самоубийство близкого на почве депрессии.

В целом люди склонны сочувствовать тем, кто все время подавлен: 41% хотели бы помочь таким людям, 30% чувствуют к ним сострадание. Осуждают их только 7%, а 6% опрошенных просто равнодушны.

В опросе приняли участие 10 тысяч пользователей Здоровья Mail.Ru.

Источник: Псковская Лента Новостей