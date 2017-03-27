Председатель комитета Госдумы по охране здоровья: Необходимо создать механизм перераспределения льготных лекарств между регионами

Член Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург Дмитрий Морозов обратится в федеральные ведомства – в Минздрав РФ и Минфин РФ с просьбой разработать механизм перераспределения льготных лекарств между регионами. О необходимости такого механизма ранее шла речь на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья. На встрече присутствовали представители министерств и комитетов по здравоохранению из ряда субъектов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ.

На заседании комитета представители регионов рассказали о ситуации с обеспечением граждан льготными лекарственными средствами. Как заявил заместитель председателя Ивановской областной Думы Игорь Волков, в настоящее время в области более 30% поступающих жалоб касаются вопросов обеспечения лекарственными средствами. Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Народного собрания Дагестана Висампаша Ханалиев отметил тяжелое положение в регионе с обеспечением льготной категории граждан лекарствами и необходимость выделения субвенций на лечение пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями из федерального бюджета.

В Крыму же, напротив, лекарственные препараты, выделенные льготникам, остаются. По словам министра здравоохранения республики Александра Голенко, регион обеспечивает лекарствами льготников всех категорий, но население, непривыкшее получать что-либо бесплатно, редко обращается за получением данной услуги. В связи с чем образовался профицит лекарственных средств, у которых заканчивается срок годности. Однако, согласно нормам бюджетного законодательства, регион не имеет возможности передать образовавшийся запас лекарств другим субъектам, где в них есть острая потребность.

«Мы обратимся в Минздрав РФ, Минфин РФ с просьбой создать механизм перераспределения льготных лекарственных препаратов между регионами. Как показала практика, в одних субъектах наблюдается острый дефицит лекарств, а в других препараты остаются и в итоге пропадают. Механизм перераспределения позволит избежать таких крайностей. Кроме того, очевидно, что будут сэкономлены бюджетные средства, выделяемые на льготные лекарства», – сказал Дмитрий Морозов.

Источник: Псковская Лента Новостей