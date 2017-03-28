Пять жителей сельской местности стали жертвами клещей в Псковской области

За период с 21 по 28 марта в Псковской области, по оперативной информации, с жалобами на укусы клещей обратились в лечебно-профилактические учреждения 5 человек, из них 3 детей.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области Сергей Никифоров, за анализируемый период обратившиеся с укусами клещей зарегистрированы на 5 районах области: Куньинский район - 1 человек из д. Корнилово, Новоржевский район - 1 ребенок из д. Вехно, Опочецкий район - 1 ребенок из д. Копотиловка, Плюсский район - 1 житель д. Игомель, Порховский район - 1 ребенок из д. Сетково.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжелых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Жителей Псковской области, посещающих леса и садоводческие товарищества, приближённые к лесным массивам, призывают соблюдать меры профилактики:

- собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов),

- наносить на одежду репелленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов,

- в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела,

- выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, незахламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника. Избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей,

- по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой. Снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками,

- употреблять только кипяченое козье и коровье молоко,

- после укуса клещом обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, 23; ул. Школьная, 24, либо в районную поликлинику.

Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (г. Псков, ул. Гоголя, д. 21-а, телефон 66-42-80; г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-55-63).

Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 500 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1100 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1059,60 рублей за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).

Источник: Псковская Лента Новостей